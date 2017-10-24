香港財經

摩根資產管理發表「摩根投資者信心指數」第三季調查結果，9月份的整體指數維持於112點，指數在2017年皆維持在此水平。

其中，「恒生指數」分類指數在2015年6月以來的最高水平徘徊，僅下跌1點至119點。「香港經濟環境」、「香港投資市場氣氛」及「投資金額」分類指數則輕微回落1至3點不等，分別為107點、109點及108點，保持於正區間。

至於「全球經濟環境」的信心飆升5點至108點；投資者對個人資產升值的信心亦有所增加，反映於「投資組合價值」分類指數增加1點至119點。

摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恆表示，整體指數及其他分類指數，自2017年開始便維持平穩或稍微回落，這可能反映雖然投資者確認經濟環境穩固，但仍然擔心因估值上升，而可能出現的市場調整。

另外，他指出，投資者的樂觀情緒，可能源於近期強勁的投資回報，因為差不多所有資產皆有良好表現。一半受訪投資者預期恒生指數，將會在未來6個月高於28000點，而上一季度只有1%有此看法，54%受訪投資者表示他們於2017年第三季投資獲利。

不過，投資者對潛在的市場逆轉仍有所警惕，他表示，相信地緣政治為首要風險，投資者亦相信，美國聯儲局的貨幣緊縮政策，包括加息及縮減資產負債表，都會為環球市場帶來風險。