香港財經

證監會月前就首次代幣發行(ICO)發聲明，澄清若ICO有股本、債券、或集體投資性質的，須受證監會規管。證監會中介機構部執行董事梁鳳儀表示，證監的金融科技聯絡辦事處一直與業界溝通。

被問到今年會否出現首家受證監規管的ICO公司，梁鳳儀稱與業界仍就部分投資者保障的原則性議題尋求共識，例如以區塊鏈(Blockchain)技術託管客戶資產時，如何確保客戶資產及公司資產妥善分隔。她表示業界仍在研究這些問題。

至於早前已公開的ICO公司，梁鳳儀承認全部均有檢視，但拒絕評論個別例子。