香港財經

金管局總裁陳德霖表示，與新加坡金融管理局簽訂金融科技合作協議，正式落實兩間機構在創新企業轉介、創新項目、資訊共享及專業技術交流四方面的合作。貿易融資會是雙方首個合作項目，雙方正討論連接兩地貿易融資平台。

至於在「粵港澳大灣區」合作方面，金管局與深圳金融辦將合辦金融科技創新獎，表揚和鼓勵港深兩地傑出金融機構開發金融科技產品，總獎金約700萬元。

此外，深圳金融辦將協助香港金融科技公司在深圳建立據點，金管局亦正與香港數碼港及深圳金融辦研究，在深圳提供跨境軟落地支援，協助本港金融科技公司進軍內地市場，同時鼓勵內地金融科技公司落戶香港。

同時，金管局已邀平安科技、微眾銀行及騰訊等高科技公司，提供暑期實習職位，讓香港學生在高科技領域有親身體驗。

另外，金管局發表第二份《分布式分類賬(DLT)白皮書》，白皮書確認DLT的發展潛力，但同時指出DLT並不能通盤適用於所有金融業務，局方會依據該白皮書中的研究結果及建議，訂立實務指引，以協助銀行業日後應用DLT技術。

金管局現正與7間銀行合作，開發正式的香港貿易融資平台，以電子平台處理貿易融資業務，冀能提高銀行處理該業務的能力。該平台開發現時正在招標階段，預計最快可於2018年內投入使用。

陳德霖表示，數碼化和金融創新發展銳不可當，可以預期未來銀行和支付服務，是得科技者得天下。局方在跨境合作、金融專題研究和人才培育方面的新進展，將有助促進金融革新，金管局會繼續與相關持份者討論和合作，以推動香港銀行體系提升至更高層次的智慧銀行。