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今日 16:16 時事脈搏 香港財經

政府研電子招標平台加顧問公司競投反圍標

發展局局長黃偉綸表示，當局正研究在電子招標平台「招標妥」加入顧問公司參與競投，減低圍標風險。

黃偉綸在立法會一個委員會表示，正與市建局探討，可否在「招標妥」，除了容許承辦商競投項目外，亦容許顧問公司透過該平台參與競投，但政府暫無意設立樓宇維修監管局，因為成立專責組織亦未必可以取代現時多個部門反圍標的功能。

另外，有議員關注，新界東北發展項目受影響的居民，希望政府為他們安排免資產和入息審查上樓。黃偉綸稱，政府的安置和賠償安排有規有矩，但亦會就居民的意見，作出適當考慮。

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