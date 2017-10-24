香港財經

求職網站jobsDB公布《2017年十大企業調查報告》，Google、港鐵及Apple，連續第二年成為最受香港人歡迎的僱主。

其餘列入香港「十大企業」的還包括Facebook、國泰航空、太古集團、新鴻基地產、滙豐銀行、中華電力，以及香港賽馬會。

調查發現，各地區的受訪者在選擇僱主時，所優先考慮的因素大不相同。香港人最看重「公司福利」、「工作生活平衡」及「職業保障」。香港是亞太區中唯一將「工作與生活平衡」納入三大考慮因素的市場；而除了香港與印尼，其他市場均有把「良好晉升機會」列為三大考慮因素之一。

調查亦分析了本港受訪者不同年齡組別，在選擇僱主時所重視的因素。其中，18至25歲的「Z世代」最希望「與有才能並支持下屬的上司共事」，以及擁有「良好晉升機會」；26至33歲的「千禧世代」則認為「工作與生活平衡」是最重要；而34至49歲的「X世代」因需要肩負如婚姻、住屋和子女等更多個人責任，故最重視僱主能提供「穩定的職業保障」。

jobsDB香港區總經理仇崑石表示，隨着年齡和經驗增長，「打工仔」所重視的事情亦會隨之而變化。從調查結果所見，本地僱主在招聘人才時，應留意不同世代所重視的因素，並建立相應的人力資源和僱主品牌策略，來吸引不同年齡層的求職者。