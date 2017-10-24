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《施政報告》提出房協試行讓其轄下的資助房屋業主，將未補價的單位以低於市值租金租給有需要的家庭。房協主席鄔滿海在電台節目表示，初步構思業主會與租戶同住，具體租金由業主與租戶商議。

鄔滿海稱，希望幫助基層家庭，初步對象是在公屋輪候冊上等候一段時間、已過資格審核的家庭。至於在輪候冊等候多久才合資格參與試行計劃，房協仍要與政府研究和商討。

現時房協約有1.5萬至1.6萬個單位未補地價，鄔滿海指出，扣除部分面積較細的一房單位，估計最終會有數千個單位的業主參與計劃。