香港財經

港元拆息普遍繼續上升，其中與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至0.6372厘，較上日升0.03厘，創逾9個月高。港滙則徘徊7.8水平。

據財資市場公會資料顯示，隔夜息較上日稍為回落至0.2243厘。一星期及兩星期拆息分別報0.4239厘及0.5161厘。三個月拆息報0.8603厘。

長息方面，半年期報1.0003厘；一年期報1.3907厘。

截至本港時間早上11時28分，港滙報7.8012，高見7.7985。