香港財經

財政司司長陳茂波今午提到，本港去年修訂稅務條例，給予跨國企業財資中心利得稅減半優惠，被經濟合作與發展組織(OECD)視為損害性稅務措施。

他解釋，OECD認為此稅務優惠屬於「與本地經濟分隔」，以往飛機租賃稅務優惠亦曾被評定有相同問題。由於本港從事飛機租賃公司不多，若將優惠延伸至本地公司，亦不會大幅減少稅收，遂成功解決OECD關注。現時政府正在研究如何解決是次有關財資中心稅務優惠的問題。

若香港稅制被評為損害性，有可能令香港被列為不合作稅務管轄區，後果嚴重的話可面對制裁。