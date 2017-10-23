香港財經

財政司司長陳茂波表示，留意到新經濟公司實行同股不同權架構相當常見，已成勢頭，若容許同股不同權的公司上市，須注意對投資者的保護，他強調「只要做好投資者保護嘅相關設計，係有得諗」，細節會交由證監會及港交所跟進。

早前進行的市場諮詢內，收到意見認為可在現有上市條例中另設專章(Chapter)即可，陳茂波表示，同股不同權公司屆時取道新板，還是在現有主板上市，反而是次要考慮，料爭議不大。

同股不同權公司於主板上市大計曾觸礁，2015年證監會以投資者保障不足為由，否決港交所當時建議。數年來新經濟發展情況有目共睹，陳茂波相信現時時勢已不同，若投資者保障得宜，同股不同權公司上市「並非不可能」。

另外，陳茂波表示，除非外圍的競爭環境發生大變化，否則現階段仍未有計劃「一刀切」調降標準稅率。他稱政府多年來都有盈餘，是由於房地產市場暢旺，不過未來於醫療、土地房屋及教育等方面仍會有大的投入，「用嘅錢都唔少」，形容本港現時的稅率仍相當具競爭力。

他指出，若要政府接納有關稅務優惠的建議，須符合四項原則，包括建議需具針對性，能有助某行業或產業的發展；要為本港經濟及社會帶來大的裨益；避稅、逃稅等的風險可控，以及需符合國際要求。