香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥出席一個商會午餐會時表示，政府決心取消強積金對沖，並希望強積金收費進一步降低。

林鄭月娥指出，應繼續支持和加強，以多方供款方式推行退休保障，雖然她沒有在競選宣言中承諾推行全民退保，但仍堅定並在《施政報告》中重申，要徹底取消強積金對沖。

她在商會中致詞時表示，政府一直致力從各個領域刺激本港的經濟發展，包括增加土地供應、培育人才，以及吸引外資來港投資。

另外，她指出，本港在粵港澳大灣區中，有很好機會發展創新及科技，因本港在知識產權保護具備一定優勢。