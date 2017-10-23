香港財經 時事脈搏

團結香港基金再次建議政府考慮該基金會顧問、港大政治經濟學教授王于漸提出多年的「補貼置業計劃」(下稱補置計劃)，建議以建築成本定價出售公營房屋單位予住戶，並鎖定補價金額，讓住戶可以選擇在日後不論市價升跌仍可按原價成為業主。

王于漸強調，補置計劃可望嘗試解決香港房屋問題及其衍生的社會經濟和政治問題，並實現與民共富的理念，應對置業及財富不均現象。

王于漸表示，補置計劃可以一箭數雕，不會因為公屋富戶政策而令子女收入上升時，要搬離公屋住劏房及再輪候公屋，有樓在手離婚率也會下降，而房委會也可以減輕財政壓力。他又稱，窮人要致富只有五種方法，讀書、創業、炒股、買樓，或者去搶，其中只有買樓不需要天賦，是最容易的致富手段。

問及現時重提補置計劃建議，是否認為本屆政府會更願意採納有關方案，王于漸稱，政府《施政報告》講到要解決置業問題，而不是只求有瓦遮頭的居住問題，假如仍停留在增建公屋，買業及財富不均問題一百年後也無望解決。上屆政府沒有提到置業這個核心層面，只有首屆特區政府行政長官董建華有提到置業、讓七成人能夠成為業主。不知政府有否考慮有關建議，作為研究人員，他的工作是向政府及市民解釋，「解釋咗25年喇，聽唔聽係市民同政府嘅工作。」有關建議一直未能落實，香港社會沒有改變過。