香港財經

對於有報道指港交所(00388)或不設新板，但支持引入「同股不同權」，財經事務及庫務局局長劉怡翔未有正面回應，但指出政府正就早前進行關於「同股不同權」的諮詢，與證監會及港交所研究相關結論，討論方向包括這類企業適宜在主板抑或透過創新板上市，而目前的看法是較傾向容許這類企業在主板上市，以免導致市場切割，但仍在研究相關的市場定位。

劉怡翔出席一個活動後提到，若要設立創新板，但與主板有不同股權架構，市場需要審視兩者之間的關係同定位，並須理順與現存創業板的關係。而在創新初板方面，亦需要探討以什麼方式吸引未有盈利的初創公司來港上市，以及相關的上市門檻。他相信，證監會與港交所未來數周將就深入分析收集到的意見得出共識，稍後會公布諮詢總結。

另外，對於境外市場有機構推行首次代幣發行(ICO)，劉怡翔指，現時不同國家對ICO有不同取態，而本港歡迎相關的金融科技發展，正檢視如何堵塞當中的漏洞，強調若ICO屬證券定義則受證監會監管。

他補充稱，不少國家已發展金融沙盒，並於吸引新經濟公司及保障投資者之間取得平衡，而本港則由金管局、證監會及保監局三大監管機構合作，讓跨界別金融項目於新沙盒內試行，期望打造本港成為區內金融科技中心。