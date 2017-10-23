香港財經

團結香港基金發表研究報告指，土地房屋短缺問題非常嚴峻，特別是公營房屋供不應求的情況，在短中期尤為突出。基金會認為，政府須採取多項措施，解決基層市民的住屋需要，包括以公私營合作模式加快房屋供應、大型填海發展新市鎮等。

短中期方面，基金會建議透過公私營合作，釋放私人土地儲備的發展潛力，政府可考慮透過包括道路基建、上調地積比等政策配套，增加相關土地的可建房屋數目，而私人土地擁有者則補足地價，並須在過程中幫助政府興建指定比例的公營房屋。

長遠建議方面，香港需要大片、平坦及完整的土地，以支持新市鎮發展，並建議繼續在維港以外進行大規模填海。基金會4月時曾提出在長洲南、將軍澳等大幅填海，長遠可提供共3500公頃土地。此外，香港亦需要建立具規模的土地儲備，按需求調節供應。

另外，基金會提出一項「補貼置業計劃」，建議以建築成本定價出售公營房屋單位，並鎖定補價金額。以市值400萬元的單位為例，假設售價為100萬，兩者相差的300萬為未來補價金額，將在最初購買時鎖定，不再隨樓價浮動，讓有關住戶按本身能力做可預期的計劃，並在條件充足時完成補價。

報告建議政府分四階段進行「補貼置業計劃」，首先推行先導計劃，出售計劃單位予綠置居、新建成居屋、首置上車盤的合資格住戶。其後，政府可考慮容計現有居屋及租置屋業主，按計劃的補價機制選擇補價，最後則分階段私有化現存的公屋單位。報告指，若計劃在各階段順利推行，30年後全港可有約七成半家庭成為業主。

有份領導研究報告的香港大學黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸表示，長遠而言，香港必須面對房屋改革的問題，政府應檢視現行公營房屋的財政模式，確保制度穩健及可持續性，讓公帑可以得其所運用在其他有需要的範疇。