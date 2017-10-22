香港財經 時事脈搏

發展局局長黃偉綸發表網誌，介紹《施政報告》中就推動建造業發展的一系列措施，包括吸引更多新人入行，紓緩行業長期人手短缺的問題。

他表示，香港未來有不同類型的大小基建工程項目上馬，預計在未來十年，每年的公私營整體工程量將超過2500億元。政府鼓勵建造業提升生產力，建造業議會新的「創新及科技應用中心」快將落成，引進本地及海外嶄新技術資訊，並協助中小企使用，以提升行內的生產力及安全表現，預計年底投入服務。

政府亦將於2018年開始，在主要政府基本工程項目中，採用「建築信息模擬技術」(Building Information Modelling-BIM)，讓建造業專業人士在虛擬環境中進行設計和建造工作，減低日後真正進行建造時的變更和風險，令項目成本在各個階段更加清晰明確。當局亦會與建造業議會合作，加強培訓相關專業人士，制定技術標準和指引，鼓勵私人工程項目中使用，預計2018年將約有30多項工務工程項目採用BIM。

發展局會與業界合作推行「組裝合成」建築法，採用「先裝後嵌」的概念，將傳統建築行業在工地上施工的建造方式，轉變為現代化製造業生產部件的模式，在預製工場先完成室內裝修和安裝屋宇設備等人手密集的工序，然後把已完成預製、預裝的樓房單位運送至工地裝嵌。長遠期望「組裝合成」建築法能提升建造生產力、加快建築進度、改善工地安全、提高質量保證等。

政府支持建造業議會成立「香港建造學院」，並探討現時的大埔訓練場興建多層校舍，希望以「一地多用」的發展模式，整合及提供不同的課堂和工藝培訓設施。學院的成立將有助提升建造業從業員的地位及勾劃清晰的晉升階梯，將透過資歷架構認可的課程，讓學員接受職業專才訓練的同時，亦可取得認可的學歷。

面對人手短缺的問題，政府會聯同建造業議會及業界持份者，採取多管齊下的措施，定期進行人力供求預測，加強培訓技術工人，吸引更多新人入行，以及提升業界生產力，過去3年建造業議會共培訓超過1.3萬名技術工人，而註冊工人人數上升超過三成。