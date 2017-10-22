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今日 10:55 香港財經 時事脈搏

陳茂波:香港要捍衛自由貿易保經濟支柱

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昨日獲頒授大紫荊勳章的財政司司長陳茂波，因出席亞太經合組織(APEC)年度財長會議而缺席受勳儀式。陳茂波在最新網誌表示，財長會議上，由IMF、世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織對環球經濟形勢的分析，以至各成員代表就自身經濟的滙報中，都不難見到現時環球經濟的勢頭確是不俗。

他指出，環球經濟自2008年金融海嘯後長期疲弱，約十年後的今天總算是有所起色，世界經濟重拾動力，與各地貿易明顯復甦不無關係，而受惠於外貿環境好轉，香港貨物出口近幾個季度也錄得可觀的升幅，除了在內地的市場進一步穩健擴張，香港輸往印度、越南、泰國和印尼等新興市場的出口都錄得強勁增長。

不過，他提到多位與會者指出，必須警惕近年貿易保護主義抬頭和反全球化的情緒，尤其有個別主要經濟體不時揚言、甚至研究提出貿易保護措施，為國際貿易重塑壁壘，也為剛剛回暖的環球經濟帶來隱憂。

陳茂波表示，保護措施除了扭曲市場機制，令資源錯配，浪費寶貴的資源，也會減少消費者的選擇。他認為，全球各地經濟體的分工已非常仔細，形成一個相互緊扣的製造業生產鏈和供應鏈，相比數十年前的貿易戰，今天貿易保護主義對各地經濟帶來的損害將會更加巨大。

他強調，香港是高度開放的小型經濟體，按貿易總值計算是全球第八大貿易實體，貿易及物流業是香港經濟的主要支柱，貢獻本地生產總值達22%，聘用75萬人，去年香港對外商品貿易總值約7.6萬億元，比十年前增加達50%。他在財長會議上提到，香港作為世界貿易組織的創始會員，會一直堅守自由經濟的原則，也深信自由開放的市場，對所有國家和地區都是最為有利。

他又提及，聯儲局早前啟動縮表，其他主要央行也很可能因應經濟復甦而相繼推動貨幣政策正常化；加上東北亞和中東等地區的地緣政治局勢隨時出現轉變，都會加劇資金流動，導致金融市場出現波動，進而為經濟帶來負面影響。在這些不明朗因素下，香港這類細小開放、缺乏天然資源，又以服務業為主的經濟體，更加應該堅守信念，捍衞自由貿易。

對於財長會議的會後聲明，陳茂波指出，各國代表有過一番爭論，在某些成員持有不同意見下，最終聲明中未有特別提到自由開放貿易的重要性，令他感到少許失望，但他深信大部分經濟體都充分明白保護主義的害處。

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