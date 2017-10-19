香港財經

滙豐銀行宣布，推出股票交易手機應用程式「香港滙豐投資全速易」。

該應用程式可於App Store及Google Play下載。持有滙豐投資戶口的客戶，只需要使用個人網上理財的登入資料或蘋果Touch ID，即可登入該程式。

另外，由即日起至11月30日，客戶透過香港滙豐投資全速易」完成首筆交易，可享有100元經紀佣金回贈。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，該行正積極拓展電子銀行平台，「香港滙豐投資全速易」設有多項功能，相信能提升對客戶的服務。