香港財經 時事脈搏

金管局呼籲市民提高警覺，留意一個東亞銀行(00023)欺詐網站，有關銀行已向金管局滙報事件。

任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應與銀行或與警方聯絡。