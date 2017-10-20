今日 12:36
香港財經
時事脈搏
金管局呼籲市民提高警覺，留意一個東亞銀行(00023)欺詐網站，有關銀行已向金管局滙報事件。
任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應與銀行或與警方聯絡。
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