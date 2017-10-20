香港財經

人工智能(AI)廣泛應用到日常生活，港產AI獨角獸商湯科技(SenseTime)宣布，與美國晶片巨擘高通(Qualcomm)子公司Qualcomm Technologies展開戰略合作，推出具有AI科技的手機晶片。商湯科技表示，在終端裝置中內置 AI，有助推動AI普及化，亦能加強裝置的可靠性。

高通與商湯科技宣布，計劃就未來流動終端和物聯網(IoT)領域產品，在人工智能及機器學習(Machine Learning)領域攜手合作。兩家公司將發揮各自在AI領域的技術專長，包括商湯科技的機器學習模型與演算法，以及Qualcomm Snapdragon平台的先進異構運算(Heterogeneous Computing)能力。

雙方希望推動內置終端裝置AI的普及發展，特別在創新視覺和基於鏡頭的圖形處理等領域上。創新及科技局局長楊偉雄在記者會上表示，商湯的人工智能科技正在巔覆世界，改變各人的生活方式，而商湯的技術源於香港中文大學，值得港人引以為傲。

演算法晶片融合優勢

在終端裝置內置AI科技，比僅在雲端上部署的做法，本身具備不少技術優勢。即使在沒有網絡連接的環境，智能手機等裝置亦能可靠運行，如支援即時回應、私隱保護等功能。

商湯科技聯合創辦人及CEO徐立博士表示，多間廠商必須合作結盟，才能實現AI商業生態的大規模爆發：「商湯科技與Qualcomm的戰略合作，將充分發揮演算法+晶片融合的優勢，打造推動終端智能化的內核，成為撬動整個AI生態的新支點，推動終端產業的升級，為終端用戶帶來更多便利。」

高通產品管理高級副總裁Keith Kressin表示，該公司已在AI領域進行了10多年的基礎研究。事實上，不少目前正在出貨的、配備Snapdragon流動平台的裝置都已內置AI，冀透過今次合作加速人工智能的發展。

科學園首間「AI獨角獸」

由多名本地學者創辦的商湯科技，以電腦視覺和深度學習等AI科技聞名，其中深度學習演算法更在創新上扮演重要角色，所搭建的自主原創的深度學習平台Parrots，能快速並低成本地研發各種AI演算法。

商湯科技今年7月完成其4.1億美元(約31.98億港元)的B輪融資，其公司估值超過100億港元，為香港科學園首間「獨角獸」(Unicorn，即估值10億美元以上但尚未上市的初創公司)。

高通專注於優化Snapdragon流動平台，針對智能手機、物聯網和汽車行業，加速計算機視覺和自然語言處理領域中眾多AI用例的發展，並在無線連接、電源管理和攝影等領域進行更廣泛的研究。