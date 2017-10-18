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【十九大】深圳冀與港深化創新科技合作

深圳市委書記王偉中於中共十九大廣東省代表團會議上表示，深圳力爭在2020年將新生產業規模，由去年的2.7萬億元(人民幣‧下同)增至4萬億元，期望在前海深港現代服務業合作區、前海蛇口自貿區及落馬洲河套區等平台，深化深港創新科技合作，發揮粵港澳大灣區、珠三角國家自主創新示範區等的重要作用。

王偉中又表示，深圳將加強創新能力開放合作，強化創新企業對接，支持企業設立海外創新中心，並會與全球頂尖專家，合作在深圳設立實驗室。

另外，廣東省委書記胡春華、省長馬興瑞等人亦出席廣東省代表團的會議。

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