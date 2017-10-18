香港財經 中國財經

行政會議成員、金管局前總裁任志剛在網誌回應了十九大報告中有關金融的部分。任志剛稱，中共總書記習近平十九大報告中在金融領域上指出，深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和滙率市場化改革。健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

對此，任志剛表示，金融服務實體經濟這個基本功能，在很多地方，因受着華爾街金融文化和金融全球化的雙重影響，已被拋諸腦後，甚至出現金融霸權的不良現象。炒賣風氣熾熱，金融中介的私利蓋過了金融好好服務經濟的公眾利益。

同時，複雜的金融運作模式和金融產品，製造了系統性金融風險，令金融危機頻繁地發生。金融監管效率相對下降，雖然要求多多，但對解決核心的金融文化問題，搔不着癢處，更有架床疊屋之嫌、增加資金融通成本之弊，更不能守住「不發生系統性金融風險的底線」！

另外，他又稱，內地的貨幣金融體系，看來比先進國家如歐美的貨幣金融體系落後。分配金融資源的效率，在不全是市場化的影響下，好像較低。的確是有深化各項金融改革的必要，包括令各金融範疇更「市場化」，將資金融通渠道多元化，「提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展」等。

不過，金融服務實體經濟的核心價值，在內地金融政策制訂上，旗幟鮮明，是一股清新空氣，更能在過去二十多年，守住了不發生系統性風險的底線，是值得其他國家學習的典範！