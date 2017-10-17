香港財經 時事脈搏

香港房地產協會表示，《施政報告》中在增加土地供應、解決中產首置，及基層居住問題的方向正確，大體上支持，但認為建議的政策須慎行，檢視有關政策的可行性及優次。

其中，該會表示支持公私營合作推出「首置上車盤」，但認為方案必須以公平、公正及公開的形式進行，建議港府成立類似城規會之全新獨立法定機構，以統一審批土地更改用途程序，委員會可加入審計署及申訴專員公署代表，避免「官商勾結」的指摘。

處理補地價方面，建議可將現時地政總署因應項目地區，再根據市場價值而定出的補地價格方式，改為按照一套既定的方程式計算，而每月亦定期公布各區補地價的建議「市價」，讓市場及發展商有清晰的市場價作參考。

另外，協會支持政府繼續推行「活化工廈計劃」，但在具體執行時須作微調。由於現時工廈改建面對嚴格的消防要求，有必要時政府應提出修改消防條例，亦應成立一個審批小組協助減少審批程序，亦可積極考慮引入公交導向型的發展方向，縮短改建及審批停車場的時間。

至於改變農地及棕地用途增加土地供應方面，協會認為政府應首先考慮那些在市區旁邊，並已遭到長期荒廢的農地或已被破壞的棕地。不過，由於農地及棕地或涉及大量不同業權，政府改劃時亦須公平、公正及公開進行。

此外，協會支持填海造地，以及開發綠化地帶，惟政府應先與立法會、保育團體協商。