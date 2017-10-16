港股直擊 香港財經

由「針織大王」羅定邦長子羅樂風夫婦創辦、客戶包括UNIQLO的成衣供應商晶苑國際(02232)籌備在香港上市，外電引述銷售文件披露，基石投資者包括UNIQLO母公司迅銷及Victoria's Secret母公司L Brands。

其中，迅銷將認購晶苑2000萬美元(約1.56億港元)股份；L Brands將認購1000萬美元(約7800萬港元)。

晶苑招股價介乎7.3至8.8元，發行5.09億股，集資最多44.79億元。

晶苑將在下周一至周四招股，預期11月3日掛牌。