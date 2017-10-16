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中聯辦法律部部長王振民出席滬港金融合作論壇致詞時表示，香港作為國際金融中心，享有得天獨厚的優勢，尤其在法律方面；相反，上海沒有一套獨立的法律制度，但不認為上海因此不能成為國際金融中心。

王振民稱，香港與上海的競爭，對雙方健康有益，有如一隻鳥有「兩個翅膀」，兩者同樣重要；一方主打國際市場，另一方主打人民幣市場。過去數年，中央與特區政府不斷加強法律領域交流合作，認為香港與上海在這方面「大有可為」。

他指出，希望「一帶一路」有助內地與香港加強包括金融、法律等深度合作，發展「滬港通」等優勢。