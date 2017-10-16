港股直擊 香港財經 即巿股評

美股上周五造好，納指再創新高，加上內地經濟數據較預期理想，港股今早開市即創近十年新高。

恒指高開185點，報28661，開市未幾升幅一度收窄，低見28620，升143點。之後重拾升勢，截至10時8分，恒指升268點，報28745。

內地公布9月CPI按年增1.6%，連續8個月低於2%，PPI升幅則擴大。國企指數今早跑贏，最新升116點，報11636。

中資金融股造好，平保(02318)升1.1%，報64.65元；建行(00939)升1.4%，報7.06元。

騰訊(00700)升1.2%，報353.4元。滙控(00005)升幅落後，現報77.45%，升0.3%。

市傳長實集團(01113)以402億出售中環中心七成半權益，長實股價今早高開2.9%，報66.65元，之後高見66.9元，升3.2%。最新升2.4%，報66.35元。

外電引述消息人士報道，港交所(00388)正考慮要求政府減低股票印花稅。港交所今早曾升4.5%，報229.4元，最新升3.8%，報228元。本地券商股亦炒上，耀才(01428)升逾6%。

長城汽車(02333)較早前傳出與寶馬合作，消息刺激上周三急升一成四後停牌，今早復牌曾升近7%，最新倒跌0.9%，報11.2元，成交已逾11億元。