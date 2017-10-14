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《施政報告》提出斥資50億元，未來5年協助舊樓業主改善失修及消防安全設備，毋須資產審查。工黨擔心，政府欠缺專業支援與監管，無法遏止圍標問題，50億元會淪為圍標者的「肥豬肉」。

工黨社區幹事、反圍標大聯盟發言人趙恩來指出，根據過往的求助個案，不少出現天價維修工程，費用都高於房協或市建局的估價。其中，觀塘樂意園的個案差幅最大，房協或市建局估價2300萬，但工程實際招標最低價也達8000萬，相差2.48倍。

工黨建議，政府加強監管，確保維修工程最終造價不可高於獨立估價，並全面公開房協及市建局歷年「樓宇更新大行動」及其他政府資助維修工程項目資料庫，讓業主、顧問與承建商參考。

發展局局長黃偉綸昨日表示，參與「樓宇更新大行動」計劃的業主或法團，須同時參與市區重建局的「招標妥」計劃，除有不同機制確保招標過程公平合理外，也有專家提供大廈維修意見和估價，相信可以有效針對「圍標」情況。 他強調，局方會盯緊計劃的運作，一旦發現可疑個案，會按情況轉交有關當局。

行政長官林鄭月娥早前在《施政報告》提出，斥資50億元改善舊樓計劃，包括30億元用於推行「樓宇更新大行動2.0」(2.0版)，資助逾50年舊樓維修大廈公用地方；另20億元資助樓齡30年以上樓宇履行消防處發出的消防安全指令。兩項資助申請均統一由市建局一站式處理，預計明年下半年接受申請。