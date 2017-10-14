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財政司司長陳茂波今早(華盛頓時間10月13日)以中國代表團成員身分，在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團年會大會。

在出席大會前，陳茂波與傳統基金會數據分析中心及經濟貿易中心主任Terry Miller舉行早餐會。陳茂波感謝傳統基金會連續23年評選香港為全球最自由經濟體，並稱，自由開放的市場對保持香港的經濟繁榮和競爭力至為重要。香港會繼續堅持自由貿易原則，並致力維持優良和公平的營商環境。

陳茂波指出，回歸20年以來，本港經濟取得重大發展，每年平均實質增長3.2%。展望未來，特區政府將會促進本港經濟進一步發展。行政長官林鄭月娥日前發表的首份施政報告，亦勾劃香港如何透過與內地加強經濟聯繫，特別是在「一帶一路」及粵港澳大灣區規劃下受惠。陳茂波歡迎美國的公司投資及人才，共建及分享本港的經濟繁榮。

陳茂波隨後與美國商務部長羅斯會面，指香港和美國經貿關係密切，美國是香港第二大的貿易夥伴，而香港是美國第九大貨物出口市場。香港作為國際金融和貿易中心，以及進入中國內地的重要門戶，能夠協助美國企業開拓內地龐大的市場，創造更多商機。

其後，他在卡托研究所舉辦的新書發布會上致辭，和與會者分享香港回歸以來的經濟成就和未來的發展機遇。

下午，陳茂波先後會見美國財政部負責反恐和金融情報的副部長Sigal Mandelker，以及世界銀行集團常務副行長兼首席行政官楊少林，就雙方共同關注的議題交換意見。接着，陳茂波與美國聯邦儲備局(FED)主席耶倫會面，並向耶倫簡介香港最新經濟情況，雙方並討論廣泛範疇事宜，包括美國貨幣政策及全球經濟展望。