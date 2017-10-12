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今日 18:04 時事脈搏 香港財經

本港與瑞士簽稅務事宜自動交換資料安排

香港與瑞士簽署協定，實施稅務事宜自動交換財務賬戶資料的安排。

政府發言人表示，一直致力擴展香港與稅務協定夥伴的有關網絡。連同與瑞士簽署的協定，香港的自動交換資料夥伴數目達15個，其他夥伴為比利時、加拿大、根西島、印尼、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、南非和英國。

政府亦計劃將《多邊稅收徵管互助公約》的適用範圍延伸至香港，以進一步擴展自動交換資料網絡。就此，政府會於10月18日向立法會提交《2017年稅務(修訂)(第5號)條例草案》。

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