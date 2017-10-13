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《施政報告》提出「綠置居」計劃恒常化，建議將沙田火炭約4800個新建公屋單位，全數轉為「綠置居」出售。

中原集團主席施永青出席一電視節目表示，現有公屋租戶購買「綠置居」，不設資產審查和入息上限，做法是不公平和不妥當，質疑「綠置居」是房委會不想解決富戶問題而推出的一個方法。

出席同一節目的關注基層住屋聯席組織幹事何智聰批評，若將這些在2019至2020年，4800個擴展市區供應全數變成「綠置居」，即是該年完全沒有擴展市區的公屋供應。他認為，措施將進一步延長公屋輪候時間。