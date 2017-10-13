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《施政報告》提出由行政長官林鄭月娥親自主持「創新及科技督導委員會」，被外界指是搶去創科局的工作，林鄭月娥出席電台英文節目時反駁，有關指控無理，因為創新科技非單一產業，涉及政府不同範疇，需要特首的關注。

林鄭月娥續解釋，「創新及科技督導委員會」是政府內部委員會，用來確保不同政策局及部門落實工作。



此外，林鄭月娥又稱，香港經濟自由及競爭力來自簡單的低稅制，她建議的兩級制利得稅，首200萬元利潤稅率較她政綱提出的更低，是由財經事務及庫務局提出建議。