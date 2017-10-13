訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:24 時事脈搏 香港財經

【施政報告】林鄭反駁搶創科局工作指控無理

放大圖片

《施政報告》提出由行政長官林鄭月娥親自主持「創新及科技督導委員會」，被外界指是搶去創科局的工作，林鄭月娥出席電台英文節目時反駁，有關指控無理，因為創新科技非單一產業，涉及政府不同範疇，需要特首的關注。

林鄭月娥續解釋，「創新及科技督導委員會」是政府內部委員會，用來確保不同政策局及部門落實工作。

此外，林鄭月娥又稱，香港經濟自由及競爭力來自簡單的低稅制，她建議的兩級制利得稅，首200萬元利潤稅率較她政綱提出的更低，是由財經事務及庫務局提出建議。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。