企業慈善捐款基金會公布，第二屆香港聯交所主板上市公司捐款排行榜。
主板上市公司於去年捐款總額按年增長24.06%，至127.65億元；捐款公司剛增至881間，上升14.27%。
恒大地產(03333)以17.98億元的捐款總額，由去年第7名，成為今屆捐款排名榜首；第2名則是滙豐控股(00005)，捐款總額為10.62億元；第3名為中國神華(01088)以8.84億元，取代上屆得主嘉能可(00805)。
騰訊(00700)則降至第5位，捐款金額卻較上年增加13.55%。
企業慈善捐款基金會公布，第二屆香港聯交所主板上市公司捐款排行榜。
主板上市公司於去年捐款總額按年增長24.06%，至127.65億元；捐款公司剛增至881間，上升14.27%。
恒大地產(03333)以17.98億元的捐款總額，由去年第7名，成為今屆捐款排名榜首；第2名則是滙豐控股(00005)，捐款總額為10.62億元；第3名為中國神華(01088)以8.84億元，取代上屆得主嘉能可(00805)。
騰訊(00700)則降至第5位，捐款金額卻較上年增加13.55%。
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