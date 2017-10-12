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恒大主席許家印首登中國首富

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胡潤研究院公布胡潤百富榜2017，中國恒大(03333)主席許家印首次登上中國首富之位。

59歲的許家印以2900億元(人民幣‧下同)的身家首次成為中國首富。他是胡潤百富榜19年來第12位中國首富，也是歷年來財富最高的首富。胡潤表示，許家印的財富增長主要是這半年，漲了2000億元。

46歲的騰訊(00700)主席馬化騰以2500億元身家，超越阿里巴巴主席馬雲位列第2。53歲的馬雲以2000億元身家退居第3。

萬達集團董事長王健林則以1550億元身家，由去年第1位降至第5位，這是王健林五年來第一次跌出前三甲。

今年有3位企業家新進入前十，分別是碧桂園(02007)太子女楊惠妍，以1600億元身家，由去年第22位，上升至第4位；「快遞大王」順豐王衛以1500億元身家居第6位；吉利李書福、李星星父子以1100億元身家，居第10位。

百度李彥宏、馬東敏夫婦以1250億元財富居第7；美的何享健、何劍鋒父子以1150億元財富居第8；蘇太華系的嚴昊及其家族以1150億元財富居第8；網易丁磊以1100億元財富居第10。

今年前10名中涉足IT行業的最多，有4位，人數和去年相同；涉足地產行業的比去年減一半，到3位。

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