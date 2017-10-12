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《施政報告》建議將法定男士侍產假由3日延長至5日。行政長官林鄭月娥表示，政府的角色要在中小企負擔及勞工權益之間找平衡，既要中小企可以承擔，亦要不斷改善勞工權益。

她認為，男士侍產假日數增至與政府看齊屬合理，若僱主負擔較大，政府願意協助。

另外，林鄭月娥說，政府正興建啟德體育園區，未來可將現時在香港大球場舉行的活動，轉到啟德體育園區舉行，因此，香港大球場可考慮作未來其中一個重置灣仔運動場的選址，屆時可在大球場可加建跑道。

她稱，若日後找到重置方案，希望體育界接受將灣仔運動場作會展用途。