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《施政報告》建議推出免入息審查的公共交通費用補貼計劃，向每月交通費逾400元的市民提供25%補貼，上限300元。

有意見質疑該做法，是用公帑補貼富有人士及遊客交通費，行政長官林鄭月娥表示，政府在推出政策時應大刀闊斧，不宜只注重如此細節。

她認為，計劃已取得平衡，若只津貼基層和長途乘客，需要刻意找出合資格乘客，政策將變得刁鑽和複雜，行政成本亦會提高。

對於有意見要求港鐵直減價，林鄭月娥說，政府直接要港鐵減價是干預協議。港鐵是上市公司，難以要求直接減價。