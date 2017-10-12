訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:01 時事脈搏 香港財經

【施政報告】林鄭:交通津貼政策已取平衡

放大圖片

《施政報告》建議推出免入息審查的公共交通費用補貼計劃，向每月交通費逾400元的市民提供25%補貼，上限300元。

有意見質疑該做法，是用公帑補貼富有人士及遊客交通費，行政長官林鄭月娥表示，政府在推出政策時應大刀闊斧，不宜只注重如此細節。

她認為，計劃已取得平衡，若只津貼基層和長途乘客，需要刻意找出合資格乘客，政策將變得刁鑽和複雜，行政成本亦會提高。

對於有意見要求港鐵直減價，林鄭月娥說，政府直接要港鐵減價是干預協議。港鐵是上市公司，難以要求直接減價。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。