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行政長官林鄭月娥表示，房屋問題是重中之重，要努力做好房屋政策。

林鄭月娥出席《施政報告》電台聯播節目時表示，要做好安居課題，有兩個主要元素，第一是土地供應，如果沒有麵粉，怎樣做麵包？另外是房屋政策，而房屋政策有4個元素，第一是政府有角色，不能在自由經濟市場裏處理；第二是政府以置業為主導；第三以供應為主；第四是面對現實，土地供應沒到位，建屋也需時。

她表示，大致同意上屆政府10年興建46萬個單位的長遠房屋供應目標，惟承認目標困難，希望社會能認真討論土地供應來源，不要議而不決。她又認為社會可考慮將部分綠化或休憩用地改劃作建屋用途。

她提及「綠置居」政策，將公屋單位轉為「綠置居」單位，對公屋輪候時間影響不大。原本住在公屋購買「綠置居」的人士會交回公屋單位，可以再作分配，交回的單位將分布在多個地區，更易滿足輪候人士希望搬到個別地區的意願，而較舊的公屋單位位置亦較方便。

她認為，有工作能力的輪候公屋人士未必買不起「綠置居」的單位，目前有部分家庭為滿足公屋入息上限，寧不加人工，增加「綠置居」有助鼓勵市民工作，賺更多錢。

被問及為何不重推「租者置其屋計劃」，她表示，一直有考慮是否重推「租者置其屋」計劃，因有助較快提升自置比率，惟單位一經購買就不能流轉，而且有機會衍生屋邨日常管理的問題，此外亦不能強迫公屋租客購買有關單位，故經深思熟慮後，反覆思考後都認為「綠置居」比較優勝。