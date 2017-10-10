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行政長官林鄭月娥發表任內首份《施政報告》，香港工業總會主席郭振華認為，報告針對本港多個核心議題提出了適切的措施，尤其在明確創新科技及設計的重要性，及推動這些範疇的發展方面，推出了多項針對性的投資和促進措施，包括稅務鼓勵政策，有利提升香港營商環境的競爭力，讓整體經濟和社會民生得到持續發展。

工總一直認為，香港需要制訂全面和具體的政策，來推動創科發展，郭振華表示，很高興今次的《施政報告》作出了回應。政府提出的措施涵蓋研發資源、資金、人才、基建，以至檢視法例、政府採購政策等方面。

至於早前行政長官表明會推行的兩級制利得稅制，企業首200萬元盈利的稅率由16.5%減半至8.25%，亦比預期的10%低。郭振華認為，減輕中小微企及初創企業的稅務負擔，可容許他們將賺取到的微利進行再投資，有機會將業務擴展。

創科方面，他表示，工總也期望這些措施可吸引更多香港年輕人投身科研，或從事創新、科技和工業，紓緩工業和科研人才短缺的問題；同時亦可為年輕人提供更多元的教育及就業機會，增強他們在社會上游的競爭力，改善生活質素及環境。

至於人力資源及勞工政策方面，《施政報告》提出擬延長產假及侍產假，郭振華表示，工總考慮到對企業人手上的調配問題，認為有關建議應交由勞工顧問委員會仔細磋商，尋求勞資雙方共識。

在強積金對沖議題上，工總亦將繼續與各界積極商討，期望尋求一個能同時顧及勞資雙方利益以及中小微企負擔能力的方案。