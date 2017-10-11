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今日 18:07 香港財經 時事脈搏

【施政報告】新地:將研安達臣道首置盤地皮

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對於行政長官林鄭月娥《施政報告》構建的首置上車盤計劃，新鴻基地產(00016)發言人表示，歡迎能幫助市民，特別是年青人置業的措施。由於新政策的細節有待公布，集團會適時進一步研究如何配合。

新地副董事總經理雷霆認為，政府欲以首置上車盤完善目前置業階梯，用意甚好，相信可促進社會穩定和諧，將會積極研究稍後安達臣道詳細賣地條款。

對於「綠置居」及「白居易」恒常化，他指出，上述項目的買家與私樓買家重疊不多，相信對私樓巿場影響不大，強調集團會繼續目前貨如輪轉的推盤策略。

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