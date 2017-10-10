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今日 17:45 香港財經 時事脈搏

【施政報告】總商會促盡快推研發優惠措施

行政長官林鄭月娥發表任內首份《施政報告》，香港總商會形容，建議可望提升香港競爭力、促進營商環境，並有助解決眾多深層次的社會問題。

總商會認為，特首視科技與創新為未來經濟的新動力，希望政府透過增撥大學研發資助，以及為企業合資格的研究開支，提供額外研發稅務扣減等措施，有助達成在未來五年內，把研發開支所佔的GDP比率倍增至1.5%的目標，認為當局必須盡快和有效地推出研發優惠措施，讓香港能夠急起直追。

總商會主席吳天海表示，樂見兩級制利得稅的建議得到重視，稅率大幅下調至8.25%的水平，除了可讓中小企把辛苦賺來的金錢，再投放回業務之中，協助他們支撐下去，還可鼓勵本地和國際的新進企業家在港開展業務。

對於政府決定把會展中心毗鄰的政府大樓拆卸重建，以興建急需的會展設施，總商會深表歡迎，期望政府盡快推進這項措施。

至於增加房屋供應，吳天海認為，干預地產市場或會產生意料之外的後果，從以往的政策可見一斑。政府須確保計劃不被濫用，而且不會扭曲本港的樓價。

總商會支持政府採取多管齊下的方針，加快發展基層醫療，以應對因人口急速老化，而為公營醫院帶來的挑戰。然而，報告未有太多着墨將如何增加人手，以落實這些倡議，總商會對此表示失望。

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