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行政長官林鄭月娥發表任內首份《施政報告》，一如預期重點着墨房屋、經濟發展及創新科技範疇，包括推出首置上車盤、兩級制利得稅等，新政重點如下：

土地房屋

‧由剛成立的「土地供應專責小組」檢視不同土地供應的選項，為政府謀劃整全及長遠土地策略。

‧「綠置居」恒常化，預計明年底可把沙田火炭共4000多個新公屋單位轉為「綠置居」出售。

‧「白居二」恒常化，讓合資格白表人士可購置未補價居屋單位。

‧為不符合居屋資格的中產家庭構建「港人首置上車盤」，細節明年中公布，會選取一幅位於觀塘安達臣道的住宅用地，推行先導計劃，提供約1000個單位。

‧協助和促成由民間主導和推行的短期措施，增加過渡性住屋供應，包括推出「光屋」、支持試行「社會房屋共享計劃」、促成香港房屋協會讓其轄下的資助房屋業主，將未補價的單位以低於市值租金租給有需要的家庭、研究讓整幢工廈免補地價改裝為過渡性房屋；協助非牟利機構在閒置土地興建預製組合屋。

經濟發展

‧紓緩中小企稅務負擔，建議將企業首200萬元利得稅率降至8.25%，其後利潤按標準稅率16.5%評稅。上述較低稅率限於每個集團提名一間企業受惠。

‧為推動企業投資科研，建議首200萬元合資格研發開支獲300%扣稅，餘額獲200%扣稅。

‧將灣仔北會展中心毗鄰的三座政府大樓拆卸重建，連結成為可互相通達的會展新翼，新增2.3萬平方米會展設施面積。

社會福利

‧建議推出《免入息審查的公共交通費用補貼計劃》，向每月公共交通開支超出指定水平的市民提供補貼，金額以每月300元為上限。

‧明年中推出「高額長者生活津貼」，向合資格長者每月發放3435元，有關措施生效日期追溯至今年5月1日。

‧明年4月1日實施經優化的「低收入在職家庭津貼」計劃(將易名為「在職家庭津貼」計劃)，使更多在職住戶受惠。

‧初步建議將侍產假的日數由現時3天增至5天，並開展改善在職婦女法定產假的研究及工作。

創新及科技

‧除提供稅務誘因鼓勵企業投資研發外，為大學研究資金額外預留不少於100億元。

‧啟動5億元的「科技專才培育計劃」，訓練和滙聚科技人才；透過向研究基金注資30億元，為修讀大學教育資助委員會(教資會)資助的研究院課程的本地學生提供助學金

‧利用20億元的「創科創投基金」，以配對形式，與私人風險投資基金共同投資本地創科初創企業。

‧利用5億元撥款，促進政府部門善用科技提升服務質素。

醫療

‧成立基層醫療發展督導委員會，全面檢視現時基層醫療服務的規劃，透過地區醫、社合作模式提供社區醫療服務。

‧增加醫院管理局經常撥款，改善公營醫療服務和設施。增加醫療人手，增設護士診所，以跨專業團隊發揮更大效用。

‧計劃明年落實自願醫保計劃，並修訂稅例，提供購買醫保的稅務扣減。