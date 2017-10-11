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今日 16:42 時事脈搏 香港財經

【施政報告】莫乃光:有新意 邵家臻:小恩小惠

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專業議政立法會議員回應《施政報告》內容，資訊科技界議員莫乃光認為，新一份施政報告在發展創新科技的做法與過往有所不同，行政長官林鄭月娥廣泛接納業界建議，是有新意和針對性，並且落實了業界多年來的訴求。

不過，莫乃光指，政府在開放數據政策及在職培訓方面均有不足，政府不應只以編制應用程式方式開放數據，應該開放讓市民使用。

對於政府全額資助本地學生修讀研究課程，教育界議員葉建源表示，樂見政府着力發展高等教育。但施政報告在中小學和幼兒教育的着墨不多，認為還有很多迫切的議題有待政府推動，例如改善中小學班師比及落實小學文憑教師學位化等。

另外，被問及施政報告中落實明年中國歷史在初中課程獨立成科，會否擔心成為「洗腦」教育，葉建源認為，只要中史科的課程沒有改變，則不擔心會變成國民教育科的變奏。

會計界議員梁繼昌認為，施政報告未有交代金融眾籌監管真空問題，現行公司法中仍存在灰色地帶。他又指，現時金融發展局非法定組織不受立法會監管，增加撥款是「名不正，言不順」。

社會福利界議員邵家臻指，施政報告在民生議題上只屬小恩小惠，並沒有改革根本的制度，例如免入息審查公共交通費用補貼計劃是可取，但沒有觸及港鐵票價可加可減機制，是「止痛餅，當飯食」。

至於衞生服務界議員李國麟則認為，今屆政府在思維上有很大改變，例如在字眼上採用「基層醫療健康」，可見政府希望做到治療和健康管理並行。但他批評林鄭月娥在重啟政改和修補社會撕裂的問題上，未有聽取民主派意見。

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