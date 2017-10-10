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今日 14:07 香港財經 時事脈搏

【施政報告】向金發局增撥資源用於增聘人手

新一份《施政報告》提到，將會向金融發展局增撥資源，強化其策略研究、推動市場及培養人才的角色。政府消息人士指，政府計劃將金發局的開支納入財庫局旗下財經事務科的預算，預計每年將會撥出數千萬元預算，較2017/18年度撥出的990萬元開支大為增加。

消息指，增撥開支是期望金發局可以成為獨立運作的機構，增加的撥款將會主要用於增聘人手，預計會聘請約十多人，令金發局不用在其他機構借調人手。計劃將會在今年11月提交立法會財經事務委員會，若成功通過，金發局最快可在明年底正式獨立運作。

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