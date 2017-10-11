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行政長官林鄭月娥於任內首份《施政報告》表示，現時香港有數十萬非華裔居民，包括超過8萬名南亞裔居民。他們當中有部分由於語言障礙和文化差異，在適應和融入社會方面遇到不少困難。政府透過制訂相關法例，及加強就業和其他支援服務，希望協助少數族裔人士享有平等機會，融入香港社會。

她指出，在法例層面，《種族歧視條例》在2009年全面實施，並由平等機會委員會負責執行。平機會定期檢討有關條例的運作，並按需要提出法例修訂建議。平機會於去年向政府提交關於歧視條例檢討的意見書，政府會優先處理其中9項建議，當中7項涉及《種族歧視條例》，政府的目標是在2017-18立法年度內向立法會提交法例修訂建議。

她續指，為幫助非華語學生有系統地學好中文，融入社群，教育局自2014/15學年為小學和中學實施「中國語文課程第二語言學習架構」(「學習架構」)，並持續觀察學校運用「學習架構」的實際情況，就在課程規劃、學習、教學及評估等方面取得第一手資料與專家學者及教師討論交流，以評估「學習架構」的成效，過程中亦會吸納少數族裔學生家長和相關機構的意見。

為向少數族裔提供更多加入政府工作的機會，公務員事務局已着手統籌全面檢視各公務員職系的中文語文能力入職要求，預計明年年初完成。

此外，鄭月娥表示，為進一步支援及協助少數族裔融入社會，培養正向價值觀，警務處將推出一個恆常的跨紀律部隊少數族裔青少年訓練計劃，為少數族裔青少年提供紀律、體能及團隊訓練。