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行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她表示，政府現正積極與相關小巴營辦商商討「可供輪椅上落的低地台小巴試驗計劃」的落實細節，並就新車款的規格及裝置，進行檢驗及審批，試驗計劃預計可於今年第四季，於三條醫院路線包括經瑪麗醫院、威爾斯親王醫院以及聖德肋撒醫院分階段開展。

政府亦全速推進多項大型道路基建工程，中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，預計在2018年年底或2019年第一季通車，將軍澳─藍田隧道預計在2021年通車。此外，冀望立法會能盡早批准撥款，以建造中九龍幹線。亦會逐步落實建造將軍澳跨灣連接路，並進行大埔公路(沙田段)的擴闊工程，以應付全港不同地區的交通需求。

鐵路是公共交通系統的骨幹，每日平均載客量超過520萬人次。香港的鐵路整體服務表現維持穩定，達至國際最佳水平。沙田至中環線「大圍至紅磡段」及「紅磡至金鐘段」，預計將分別於2019年年中及2021年通車。

到2021年，香港鐵路網絡將覆蓋全港逾七成人口居住的地區。為推動下一階段的鐵路發展，政府將有序地推展《鐵路發展策略2014》的新鐵路項目，爭取在2018年內就屯門南延線和北環線(及古洞站)的鐵路方案諮詢公眾，同時就東九龍線、東涌西延線(及東涌東站)和北港島線展開詳細規劃工作。

港鐵系統在繁忙時間確實較為擠迫，個別延誤事故引致服務受阻，對乘客造成不便。政府已要求港鐵考慮鼓勵乘客在非繁忙時間乘搭港鐵，以分流繁忙時間的人流；以及加強向乘客發放實時車務資訊，讓乘客可以及早規劃行程。