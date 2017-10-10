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行政長官林鄭月娥發表任內首份《施政報告》中表示，要令香港人活得開心、有希望，對前景有信心，對香港有歸屬感，「宜居」是個重要的大前提。

她表示，隨着社會進步，市民對「宜居城市」的要求也相應提高。除了增加土地和房屋供應的民生所需外，便捷的交通、綠色的郊野、美麗的海港、可持續的環境和具歷史氛圍的文物，以至文化、藝術、康體活動、和良好的社會秩序等，都是優質城市不可或缺的元素，讓大家嚮往在這個地方落地生根。

她續稱，香港地少人多，能夠發展成為「宜居城市」，全賴不斷完善的公共交通服務和設施。多年來，政府一直推行以公共交通服務為本、鐵路為骨幹的交通運輸政策，並銳意發展其他公共交通服務，補足鐵路服務之餘，亦讓普羅大眾有多項選擇，出入方便。香港公共交通服務使用人次每日1200萬，佔每日出行人次接近九成，比例之高為全球之冠，世界各大城市官員均不時來港考察和學習。然而，港人不能自滿，必須繼續發展公共交通，提升服務質素，便利市民出入。

林鄭月娥表示，今年6月完成的《公共交通策略研究》確立香港公共交通成功的要素，並提出具體改善措施，令市民可以享用更高效、便捷和多元的公共交通服務。政府正積極落實，當中包括已於今年7月將小巴座位數目上限由16個增加至19個，提升小巴的整體載客量，應付尤其是繁忙時段的乘客需求，首批19座位小巴已投入服務。

同時，港府正籌備推出具備「網約」特色的專營的士，以回應社會上對個人化點對點公共服務的新需求。港府亦正與專營巴士公司籌備推出長途巴士新型服務及中型單層巴士服務的試驗計劃，為乘客提供更多選擇，配合社區不同需求。此外，會繼續跟進提升輕鐵可載客量的短、中及長期措施，以及離島渡輪服務長遠營運模式的研究。