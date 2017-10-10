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行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她表示，市民近年對中醫藥服務的需求持續增加，而中醫師的培訓工作亦不斷加強。政府會致力促進香港中醫藥的發展，使中醫藥能在推廣公眾健康中擔當更積極的角色。

首先，政府會在食物及衞生局轄下成立專責發展中醫藥的組別，與業界保持密切聯繫，統籌和推進各項促進香港中醫藥發展的策略和措施。該組別將研究和促成香港中醫藥的發展，包括考慮如何開拓中醫藥在內地和鄰近國家的市場。

政府正積極籌備選址將軍澳的中醫醫院，並就醫院的管治架構和業務、運作、財務及合約管理模式等諮詢本地持份者及外地專家，以期於明年上半年，公布中醫醫院的定位及各主要範疇的發展框架。

在推動中醫師的專業發展方面，政府會籌備不同的培訓課程，例如為註冊中醫師提供中醫專科的文憑課程；為中藥藥劑師提供有關西藥的基礎課程；以及為西醫、護士及醫護人員提供有關中醫知識的相關培訓課程。為吸引優秀人才加入中醫藥界發展，政府亦會檢視18區中醫教研中心各級僱員的薪酬待遇和晉升機會。

政府並會在第二階段的電子健康紀錄互通系統開發工作中，將中醫藥資料納入互通範圍，並繼續將中醫術語標準化，同時開發中醫醫療資訊系統連接部件，以便將來選擇使用系統的中醫，可以取覽及互通病人資料。

為發展香港成為中藥檢測和品質控制科研的國際中心，政府會加快成立永久的政府中藥檢測中心，並透過研發國際認可的中藥與其產品的參考標準和技術轉移，加強中藥業界對其產品的品質控制。