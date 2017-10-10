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行政長官林鄭月娥表示，由於人口高齡化帶來的挑戰，加上社會上對福利服務的訴求有增無減，政府有需要以新思維、新角度去處理問題，包括檢討現有的計劃和未來提供服務的模式，力求與時並進，並更有效運用有限的資源。

安老事務委員會已完成籌劃《安老服務計劃方案》，為安老服務的未來發展和規劃奠定基礎，其中部分建議將於短期內實施。例如，「支援身體機能有輕度缺損的長者」試驗計劃預計可於今年12月推行，而「支援在公立醫院接受治療後離院的長者」試驗計劃則預計可於2018年年初推行。此外，政府會定期檢視《安老服務計劃方案》的實施進度並作出適當調整。

政府會加強人手規劃和積極提升長期護理服務質素。政府會推行一個為期4年的試驗計劃，成立以地區為本並包括社工、物理治療師、職業治療師等在內的專業團隊，為私營安老院舍和殘疾人士院舍的住客提供外展服務，支援他們的社交和康復需要。政府又會為全港所有安老院舍和殘疾人士院舍的住客推行外展醫生到診服務，積極應對季節性流感及其他偶發性疾病，以促進他們的健康及減少依賴公共醫療系統。

林鄭月娥表示，為了積極推動樂齡科技，改善長者的生活，並減輕護老者和護理人員的負擔和壓力，政府會預留10億元成立基金，資助安老服務單位試用及購置科技產品。有關措施亦會涵蓋康復服務單位。