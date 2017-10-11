香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她指出，政府會投放足夠的資源和加強配套，持續改善公營醫療服務和設施。會引進新安排，承諾會每三年為一周期，按照人口增長比例和人口結構的變動，逐步遞增給醫管局的經常撥款，讓醫管局能更有效地持續應對人口增長和高齡化衍生的人手和服務需求。

在設施配套方面，政府和醫管局將盡快落實已預留2000億元撥款的十年公營醫院發展計劃，並在未來五年，開展下一步的公營醫院發展規劃工作。亦會與香港中文大學研究中大醫院的未來發展需要。

在醫療人手方面，正如在競選政綱中承諾，醫管局會聘請所有合資格的本地醫科畢業生及提供相關專科培訓。未來五年，將會有合共超過2000位醫科畢業生成為註冊醫生。醫管局會盡力挽留現職的，和適度重聘退休的醫療專業人才，以及更積極透過有限度註冊的安排聘請合資格的非本地培訓醫生，到公營醫療系統提供臨床服務。

醫管局也會增設護士診所，以跨專業團隊去發揮更大效用，增加藥劑師以加強臨床藥劑服務，研究優化資源配置以加強對院舍長者的藥物服務，改善精神科個案管理計劃的人手比例，及探討利用「公私營協作計劃」處理穩定精神病個案。

此外，醫管局已就紓緩治療服務制訂策略框架，為其服務模式及系統基建的發展訂下具體指引，並將推出措施，使更多末期病患者能在醫院及社區獲得紓緩治療及臨終護理服務，包括家居紓緩治療，護士增加每年家訪次數和培訓安老院舍人員。另一方面，政府會研究修訂相關法規，令臨終病人可以更易選擇在他們熟悉的環境離世。

為透過跨界別、跨專業協作推動社區健康，會將「智友醫社同行計劃」常規化，並擴展至全港所有41間長者地區中心，以「醫社合作」模式，為患有輕度或中度認知障礙症的長者及其照顧者提供適切的支援服務。亦會根據「醫教社同心協作先導計劃」的成效檢討結果，考慮如何為有精神健康需要的學生提供適切的支援服務。