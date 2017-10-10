香港財經 時事脈搏

特首林鄭月娥發表任內首份《施政報告》，宣布推出港人首次置業先導計劃(下稱首置盤)，初步構思透過地契條款要求發展商作混合發展，除興建私人住宅單位外，亦發展指定數目的首置單位供出售予政府規定的合資格人士，合資格人士須包在港居住滿七年的香港居民、從來沒有在港置業，而收入介乎居屋收入限額和居屋限額加約三成之間，以今日居屋限額計，單身申請人收入上限為每月收入不多於3.4萬元，而二人或以上的家庭申請者則不多於6.8萬元，而有關首置單位日後轉售年期限制亦將較居屋長。

另外，據《施政報告》顯示，政府將揀選觀塘安達臣道一幅地皮作首置盤先導計劃試點，有關詳情將於明年中公布。

政府消息人士透露，上述安達臣地皮料提供約1700伙，其中約1000伙將撥作首置單位出售，但有關項目涉及的私人住宅單位與首置單位比例並不代表日後港人首次置業先導計劃項目的指標，而項目落成日期仍要視乎發展商設計的因素，目前未有時間表。

政府消息人士指出，政府日後推出首置盤時，將會於地契中列明限制發展商設計首置單位的呎數及售價範圍的條款，至於有關申請人的資產審查工作目前尚未有交由政府或發展商負責的定案。

另外，政府消息人士指出，首置盤料推出有別於私樓的按揭措施協助申請人購買單位，預計會參考現行的居屋申請者做法，但詳情仍有得落實。