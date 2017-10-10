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行政長官林鄭月娥於任內首份《施政報告》中表示，由政務司司長出任主席的人力資源規劃委員會，將於明年年初開始運作。委員會將整合政府、商界、教育、專業等界別的資源和力量，協力制定、檢視、統籌及推動宏觀的人力資源政策，以配合香港的短、中、長期發展需要，確保香港的人力資源在國家最新發展，以及不斷變化的環球市場趨勢下能與時並進，讓市民能夠把握未來多元而龐大的向上流動機會。政府亦會完成制定人才清單，有效地吸引專才來港，配合香港經濟高增值及多元化發展。

她表示，近來本港失業率長期處於低位，基本上達致全民就業，個別行業確實長期面對着人力不足及招聘困難的問題，尤其是安老服務業。隨着人口高齡化，出生率持續下降，本港的整體勞動人口預計在2019至2022年到高位後便會持續下降。高齡化社會將大幅增加對住院及居家安老服務照顧員的需求。此外，大型基建項目包括機場三跑道系統項目及新鐵路項目、十年醫院發展計劃及公共房屋發展計劃的推展，亦會對建造業的人力供應構成重大壓力。

林鄭月娥表示，社會若不正視勞動力不足的嚴峻挑戰，將大大削弱香港的經濟競爭力及社會持續發展。因此，政府相關政策局及部門會與業界商議加強培訓及吸引新人(尤其是青年人)入行，亦會在確保本地工人優先就業的前提下，與持份者探討適度和有規限地增加輸入勞工，例如考慮為資助安老服務及康復服務單位提供更大彈性，以輸入照顧員。