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行政長官林鄭月娥表示，為確保本港的醫療系統能長遠持續發展，保障市民的健康，未來5年，政府會聚焦工作和投放資源於改善醫療體系及服務，包括大力推動基層醫療健康，完善公共衞生規管和推動醫療科技發展。政府亦會積極推動香港中醫藥的發展。

林鄭月娥說，政府有決心加強推動個人和社區的參與，統籌和協調不同醫社界別，加強地區基層醫療服務，以鼓勵市民預防疾病，加強自我和家居照顧，減少住院需要。

政府會成立基層醫療發展督導委員會，全面檢視現時基層醫療服務的規劃，制定發展藍圖。委員會的成員包括醫護人員、學者、非政府機構和社區的合作伙伴，負責就政府發展基層醫療服務的策略作出建議，包括擬訂地區醫、社合作的模式、使用大數據去辨識須深入研究的醫療護理服務的範疇、建立框架更有系統地推行疾病預防(例如疫苗注射)、篩查和疾病辨識(尤其慢性疾病例如中風)，加強獲得科學實證的服務和由政策主導的發展。

為進一步體驗醫社合作的成效，特首已要求食物及衞生局於兩年內率先在葵青區設立嶄新運作模式的地區康健中心，由政府出資，按地區需要和特色，透過公私營合作提升市民預防疾病的意識和自我管理健康的能力，支援長期病患者，減輕專科及醫院服務的壓力。

構思中的地區康健中心會透過地區網絡向區內提供服務的機構和醫護人員購買服務，讓市民可安在社區而得到所需的護理。葵青區議會年前利用政府於2013年提供的1億元社區重點項目計劃的撥款與地區協會、非牟利機構等合作，推出多項醫療護理服務，奠下進一步擴展地區基層醫療護理服務的基礎。

因應試點計劃的經驗，政府府會逐步在各區設立地區康健中心。