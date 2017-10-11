香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥公布任內首份《施政報告》，她提到在聆聽教育持份者的意見後，已在今年7月5日出席立法會答問大會時指出，政府須進行深入研究的八個教育範疇，涵蓋教師專業發展、課程安排、評核制度、職業專才教育，自資專上教育、校本管理、家長教育和教資會在研究和學生宿舍的資助。

教育局會在今年內陸續就個別範疇成立專責小組開展這方面的工作。會秉持「專業領航」、「直接聆聽」的宗旨，邀請教育專家，包括了解前線教學人員及學生學習情況的專業人士參與各個專責小組的工作。

其中，已邀請教資會成立專責小組，由徐立之教授擔任主席，就現行高等教育界研究工作的支援策略，以及研究撥款的水平和分配方法進行檢討。至於自資專上院校的角色和定位和副學位的未來路向，會成立另一個專責小組，由張炳良擔任主席，深入探討有關議題，並向政府提出建議。

此外，職專教育是政府將會進行深入研究的另一範疇。政府一直強調職專教育，在推動香港社會及經濟持續發展的重要性，並積極落實推廣職業教育專責小組在2015年的建議，包括重塑職業教育為職專教育、進行宣傳及推廣，並為中學提供津貼，資助應用學習課程的費用等。

但持份者仍然普遍認為，職專教育遜於傳統學術教育，這種偏見不利於職專教育及相關行業的發展。會加大宣傳力度，更廣泛地利用社交媒體和網絡平台向青年及家長推廣職專教育。教育局也會設立和管理一個職業專才教育網站，一站式提供本港職專教育及相關行業的資料，並會協助教育及培訓機構、僱主和各大商會為高中生和家長舉辦研討會和參觀活動。